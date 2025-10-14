إعلان

خبير عالمي بجراحة الوجه والفكين بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة

كتب : مصراوي

04:16 م 14/10/2025

المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة

القاهرة- أ ش أ:
يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الدكتور محمد الجولمى (إنجليزى الجنسية) خبير جراحة الوجه والفكين بجامعة بورت موث فى الفترة من 31 أكتوبر الجارى وحتى 4 نوفمبر القادم.
وتستقبل اللجنة التحضيرية حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير أيام (السبت والأحد والاثنين والثلاثاء) من كل أسبوع، ويكون الإستعلام على رقم تليفون : 01274844550.

المجمع الطبى للقوات المسلحة خبير عالمي جراحة الوجه والفكين

