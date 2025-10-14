القاهرة- أ ش أ:

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الدكتور محمد الجولمى (إنجليزى الجنسية) خبير جراحة الوجه والفكين بجامعة بورت موث فى الفترة من 31 أكتوبر الجارى وحتى 4 نوفمبر القادم.

وتستقبل اللجنة التحضيرية حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير أيام (السبت والأحد والاثنين والثلاثاء) من كل أسبوع، ويكون الإستعلام على رقم تليفون : 01274844550.