قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة يغلق صفحة أليمة في حياة البشرية ويفتح صفحة جديدة للسلام، مضيفًا: "إننا نستشرق مستقبلًا أفضل لشعوبنا وأمامنا فرصة تاريخية للوصول إلى شرق أوسط جديد تنعم فيه شعوبه بالأمان.

خلال قمة شرم الشيخ للسلام بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، أضاف الرئيس السيسي: "نعرب عن تقديرنا لقيادة ترامب الحكيمة لمسيرة السلام وإنهاء الحرب في غزة، لقد أثبتكم أن القيادة الحقيقية في إنهاء الحروب وليس إشعالها.

وتابع الرئيس السيسي: "لتكن حرب غزة آخر الحروب في الشرق الأوسط، ونحن على ثقة في قدرة الرئيس ترامب على تنفيذ اتفاق السلام، فالسلام لا يتحقق بالقوة العسكرية فقط، بل تبنيه الشعوب إذا ايقنت أن أعداء الأمس قد يصبحوا شركاء الغد

وأكمل الرئيس: "نتطلع لمستقبل أفضل لشعوبنا وتحقيق السلام العادل والدائم واستعادة الحياة في غزة، وستعمل مصر مع الشركاء لوضع الركائز والأسس لإعادة إعمار غزة وتوفير سبل الحياة للفلسطينين على أرضهم المدمرة.

وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته، على أن اتفاق اليوم يمهد الطريق لشرق أوسط جديد والوصول إلى حل الدولتين، فالشعب الفلسطيني له حق في أن يحدد مصيره وينعم بالحرية.

وانطلقت منذ قليل فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام التي تُعقد في المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.