كشف محمود عبادة زيدان، المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، عن رؤيته الشاملة لتطوير الدائرة، معتبرًا أن نهضة أي دولة في العالم تقوم على ركيزتين أساسيتين.

وقال زيدان خلال حواره في برنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع مصراوي: "عندي إنسان متعلم وسليم في الصحة، أقدر أبني أي وطن في أي مكان في العالم".

وعن قطاع التعليم، أشاد المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بالجهود المبذولة، مشيرًا إلى وجود تحدٍ كبير يتمثل في الكثافات الطلابية العالية.

وأضاف: "الفصل فيه 46 طالب، والمعدل العالمي 20 طالبًا، لذلك نحتاج لبناء 450 مدرسة جديدة للوصول إلى هذه النسبة المثلى"، داعيًا إلى مشاركة المجتمع المدني في هذا المجال لمساعدة الدولة.

من ناحية أخرى، أكد المرشح النيابي على أهمية ربط التعليم باحتياجات المجتمع، خاصة في مدينة زراعية مثل كفر الدوار، مشيرًا إلى رؤيته لإنشاء مدرسة ثانوية زراعية تكنولوجية تطبيقية،

وأوضح "الطالب بيعيش ويتعايش مع مجال الزراعة على أرض الواقع، مش مجرد دراسة نظرية"، متابعًا: "لن نقف عند التعليم الثانوي، بل سنعمل على إنشاء معهد عالي أو كلية زراعية بنفس النمط التطبيقي، لتأهيل الخريج بشكل عملي من اليوم الأول، مما يجعله مطلوبًا في سوق العمل محليًا ودوليًا".

كما كشف زيدان عن مشروع طموح بالتعاون مع الدولة، قائلاً: "نفكر في إنشاء مدينة صناعية زراعية في كفر الدوار"، موضحًا أن هذه المدينة ستعمل على تصنيع المنتجات الزراعية للمحافظة، مثل الخرشوف الذي تُعد كفر الدوار أكبر مصدر له إلى إيطاليا، مما يزيد القيمة المضافة للمحاصيل ويفتح أسواقًا جديدة.

وأكد المرشح لمجلس النواب عن دائرة كفر الدوار، أن هذه المشاريع المتكاملة التي تبدأ من التعليم وتمر بالتدريب العملي وتصل إلى التصنيع ستخلق فرص عمل حقيقية وتضع كفر الدوار على خريطة الاستثمار والإنتاج، مشيرًا إلى أن "العالم كله في احتياج للناس ذوي الخبرة التطبيقية".