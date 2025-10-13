السيسي يهدي ترامب قلادة النيل تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم السلام

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إهداء الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قلادة النيل، تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة.

قمة شرم الشيخ للسلام

ويترأس الرئيسان عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب، ظهر اليوم الاثنين، "قمة شرم الشيخ للسلام"، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة. وفق ما أعلن بيان للرئاسة المصرية في وقت سابق.

وتهدف القمة إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي".