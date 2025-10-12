مصر تعلن قائمة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا

أعلنت الرئاسة المصرية، عن قائمة المشاركين غدًا الإثنين، في قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت الرئاسة أن الذين أكدوا حضورهم على مستويات مختلفة: ملوك، رؤساء، نواب رؤساء، رؤساء وزراء، ووزراء تشمل قادة ومسؤولين يمثلون الدول والمنظمات الآتية:

"رئيس الولايات المتحدة الأمريكية/ ملك الأردن/ أمير قطر/ أمير الكويت/ ملك البحرين/ رئيس فلسطين/ رئيس تركيا/ رئيس إندونيسيا/ رئيس أذربيجان/ رئيس فرنسا/ رئيس قبرص/ المستشار الألماني/ رئيس وزراء المملكة المتحدة/ رئيسة وزراء إيطاليا/ رئيس وزراء إسبانيا/ رئيس وزراء اليونان/ رئيس وزراء أرمينيا/ رئيس وزراء المجر/ رئيس وزراء باكستان/ رئيس وزراء كندا/ رئيس وزراء النرويج/ رئيس وزراء العراق/ نائب رئيس دولة الإمارات/ وزير خارجية سلطنة عمان/ سكرتير عام الأمم المتحدة/ أمين عام جامعة الدول العربية/ رئيس المجلس الأوروبي/ وزير الدولة للشئون الخارجية للهند/ سفير اليابان بالقاهرة".