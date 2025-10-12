من هو محمود عبادة زيدان مرشح دائرة كفر الدوار في انتخابات النواب؟

كشف المرشح لمقعد مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، محمود عبادة زيدان، عن ملامح رحلته الشخصية والمهنية التي أهلته لخوض المعترك البرلماني.

خلال حواره في برنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع مصراوي، قال زيدان إنه ولد عام 1984 بقرية العكريشة بكفر الدوار في محافظة البحيرة، مضيفًا أنه تخرج من كلية الزراعة بجامعة عين شمس عام 2006.

وأوضح أنه بدأ مسيرته المهنية مع والده في تجارة المبيدات منذ التسعينيات، مشيرًا إلى أن هذه التجربة قادته لتأسيس شركة المجموعة الأوروبية، التي أصبحت كيانًا رائدًا يدعم القطاع الزراعي في مصر من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والإرشاد الفني.

وأضاف أن شركته تخدم حوالي 30 ألف مزارع عبر 3000 تاجر على مستوى الجمهورية، تابعًا أن فريقًا مكونًا من 220 مهندسًا يقدم الدعم الفني لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

وتابع أن المجموعة الأوروبية، التي توظف حوالي 2000 موظف، تتعاون مع كيانات مصرية وأجنبية لتصدير المنتجات الزراعية عالميًا، مشيرًا إلى أن شركته تتعاون مع ما يقرب من 1000 كيان زراعي، بينها كيانات أجنبية ومصرية، مسؤولة عن عملية تصدير السلع الزراعية إلى جميع أنحاء العالم، مما يسهم في دفع عجلة الصادرات المصرية.

وتحدث زيدان عن رؤيته لتمثيل الدائرة، مؤكدًا أن "محافظتنا زراعية في المقام الأول، وبالتالي فإن أحد أهم الأنشطة التي تساعد على رفع الاقتصاد والنهضة بها هو المجال الزراعي، من خلال استصلاح واستزراع الأراضي".

وأكد المرشح البرلماني عن دائرة كفر الدوار، أن الزراعة هي المحرك الرئيسي للنهضة الاقتصادية في مصر من خلال تسويق المنتجات والسلع الزراعية، سواء كانت طازجة (فريش) أو منتجات مُصنعة أو مُجمدة، وتصديرها لكافة أنحاء العالم.

ويخوض محمود عبادة زيدان انتخابات مجلس النواب حاملًا معه رؤية ترتكز على تعزيز القطاع الزراعي كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، ومستندًا إلى خبرة عملية واسعة يأمل من خلالها تمثيل أبناء دائرته كفر الدوار على أفضل وجه.