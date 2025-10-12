إعلان

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسى وترامب غدًا بشرم الشيخ

كتب- محمد سامي:

05:41 م 12/10/2025

الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي ترامب

تُعقد قمة شرم الشيخ للسلام ظهر غد الإثنين برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية شعار القمة، حيث تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي. وتأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.

ويتضمن برنامج القمة لقاءً ثنائيًا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، كما سوف سيعقد لقاء جماعيا يضم القادة والرؤساء المشاركين.

وستكون هناك صورة جماعية للمشاركين بالقمة، كما سيلقي الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي بيانين.

ومن المقرر أن تعقد مقابلات ثنائية بين القادة على هامش المؤتمر.

