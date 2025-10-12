كلمات للسيسي رسمت موقف مصر من حرب غزة - تحليل خطاب 24 فعالية رسمية

24 قمة ومؤتمرًا وفعالية رسمية، ترأسها أو شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء داخل الأراضي المصرية أو خارجها، وذلك منذ أحداث السابع من أكتوبر عام 2023، التي مثّلت شرارة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وصولًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار ضمن اتفاق إيقاف الحرب على القطاع.

جميع كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مختلف هذه المناسبات، لم تخلُ من عبارات بعينها رسمت موقف مصر الثابت من الحرب على غزة وسبل تحقيق السلام للشعب الفلسطيني والمنطقة بأسرها.

كلمات السيسي الأكثر تكرارا في مؤتمراته وقممه السياسية، جاءت كما يلي:

ذكر الرئيس كلمة وقف إطلاق النار 80 مرة، و61 مرة كلمة مساعدات، وشدد السيسي على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين، حيث احتلت هذه الكلمة المرتبة الثالثة كأكثر الكلمات تكرارا بـ 52 مرة، فيما ذكر وأكد على ضرورة إيجاد طريق لحل الدولتين بـ34 مرة.

وأكد السيسي أيضا في معرض أحاديثه ولقاءاته، أن تكون عاصمة دولة فلسطين وفق حدود الرابع من يونيو 1967 ممثلة في كلمة القدس الشرقية بـ 34 مرة، أما كلمت حدود يونيو فجاءت في أحاديث الرئيس 28 مرة، وأخيرا "تصفية القضية" بـ17 مرة.

وأجرى "مصراوي" حصرًا رقميًا يتضمن عينة من أبرز 7 كلمات متكررة في أحاديث الرئيس في الفعاليات الـ24، خلص إلى ما يلي:

قائمة القمم والمؤتمرات الرسمية التي شارك فيها الرئيس السيسي متحدثًا عن غزة

وفق بيانات الفعاليات الخاصة بالرئيس السيسي عبر موقع رئاسة الجمهورية، بدأت الفعاليات الدولية والمحلية التي تطرق فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحديث عن العدوان الإسرائيلي على غزة، بدايةً من قمة القاهرة للسلام التي عُقدت بتاريخ 21 أكتوبر 2023، أي بعد نحو 13 يومًا من أحداث السابع من أكتوبر.

كما شارك الرئيس السيسي في فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بتاريخ 11 نوفمبر 2023، ومؤتمر تغير المناخ "كوب 28" خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023، واحتفالية عيد الشرطة الـ72 في 24 يناير 2024، والندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة في 9 مارس 2024، والقمة المصرية الأوروبية بتاريخ 17 مارس 2024، واحتفالية ليلة القدر يوم 6 أبريل 2024، والقمة العربية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مدار يومي 15 و16 مايو 2024.

وتضمنت مشاركات الرئيس التي تحدث فيها عن غزة وفلسطين أيضًا المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة يوم 11 يونيو 2024، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بتاريخ 29 يونيو 2024، والندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة في 14 أكتوبر 2024، وقمة تجمع دول بريكس على مدار 3 أيام من 22 إلى 24 أكتوبر 2024، والنسخة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي في 4 نوفمبر 2024، والقمة العربية الإسلامية غير العادية يوم 11 نوفمبر 2024، وقمة مجموعة العشرين من 17 إلى 19 نوفمبر 2024، والقمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي يوم 19 ديسمبر 2024، والقمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان بتاريخ 8 يناير 2025، واحتفالية عيد الشرطة الـ73 يوم 22 يناير 2025.

كذلك تحدث الرئيس عن القضية الفلسطينية في مؤتمر ومعرض "إيجبس 2025" بتاريخ 17 فبراير 2025، والقمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" بتاريخ 4 مارس 2025، والندوة التثقيفية الـ41 للقوات المسلحة في 12 مارس 2025، واحتفالية ليلة القدر في 26 مارس 2025، والقمة العربية الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 17 مايو 2025، وأخيرًا القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت في 15 سبتمبر 2025.