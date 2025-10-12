إعلان

تعيين مستشارَين لشيخ الأزهر عضوَين بمجلس الشيوخ

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:16 م 12/10/2025

الدكتور عبدالدايم نصير والدكتورة سحر نصر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ دورة 2025 - 2030.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، ومن بينهم:

الدكتور عبدالدايم نصير مستشار شيخ الأزهر للشئون العلمية والثقافية، والدكتورة سحر نصر مستشار شيخ الأزهر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات.

ويعد الدكتور عبدالدايم نصير أحد الأصدقاء المقربين لفضيلة الإمام الأكبر، وشغل قبل ذلك منصب نائب رئيس جامعة الأزهر، أثناء تولي الدكتور أحمد الطيب مهام رئيس الجامعة.

وشغلت الدكتور سحر نصر قبل ذلك منصب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قبل أن تشغل منصب مستشار شيخ الأزهر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات الذي يخضع لإشراف الإمام الأكبر.

