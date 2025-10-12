مولد "السيد البدوي" بطنطا.. بيان من وزارة الكهرباء بشأن الاستعدادات

تفقد المهندس خالد مسعود غمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، المواقع الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية لمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، لمتابعة إجراءات تأمين التغذية الكهربائية والوقوف على أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمة خلال فعاليات المولد.

وخلال الجولة، التقى رئيس الشركة باللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، حيث استعرض خطة تأمين التغذية الكهربائية لمولد السيد البدوي، وأشاد المحافظ بالخطة مثمنًا جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ورافق المهندس خالد غمري خلال الجولة عدد من قيادات الشركة، من بينهم: المحاسب عبدالعزيز عبدالظاهر أصلان – رئيس قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية والتدريب والمحاسبة نسرين عبدالسلام – رئيس قطاعات الشؤون التجارية والمهندس علي عبدالله سرحان – رئيس قطاعات الشؤون الفنية والمهندس أحمد عبدالباري – رئيس قطاعات الشبكات والتحكم.

وأصدر رئيس الشركة توجيهات بتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة بقطاع كهرباء غرب الغربية وإدارة الطوارئ بديوان عام الشركة، لمتابعة الموقف أولاً بأول والتعامل السريع مع أي طارئ.

وشملت استعدادات شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تنفيذ صيانة عاجلة لجميع لوحات التوزيع والمحولات والأكشاك الواقعة بنطاق الاحتفال، إلى جانب إعادة شد الموصلات وتجريبها في جميع الشوارع المحيطة بميدان السيد البدوي، وتدعيم الأعمدة القائمة بمنطقة الصاري (سيجر) لتسهيل توصيل التيار الكهربائي للنزلاء والخيام أثناء فترة المولد.

كما شدد المهندس خالد غمري على تكثيف فرق العمل الفنية والتجارية بإدارتي أول وثان طنطا وإدارة التشغيل بالقطاع لتحصيل مستحقات الشركة، وسرعة إزالة الأعطال حال حدوثها، مع تأمين التغذية الكهربائية لمناطق الاحتفال (ميدان السيد البدوي – الساحة – حافظ وهبي – سكة سيجر).

وأكد أنه تم الدفع بعشر ماكينات توليد ديزل بقدرات مختلفة، إلى جانب محول قدرة 1000 ك.ف.أ، وماكينة ديزل إضافية لتأمين التيار الكهربائي لمبنى المحافظة تحسبًا لأي طارئ أو زيادة مفاجئة في الأحمال خلال الاحتفالات.

وأشاد رئيس الشركة بجهود العاملين من مهندسين وفنيين، مؤكدًا على جاهزية فرق العمل لتأمين التغذية الكهربائية للمولد وتلبية احتياجات المواطنين بأعلى معايير الجودة والسلامة.