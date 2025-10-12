السيسي يبحث زيادة أعمال شركة أباتشي في مصر



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، جون كريستمان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء نائب الرئيس الأول للأصول الدولية بشركة أباتشي، والمدير العام لشركة أباتشي في مصر، جريج ماكدانيل.



وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بما حققته شركة أباتشي من نجاحات في مصر على مدار العقود الماضية، مُثمنًا التعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة أباتشي، ومشيدًا بخطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.



وأكد الرئيس، أن شركة أباتشي تُعد إحدى أهم الشركاء في قطاع البترول والغاز المصري، كونها أكبر مُستثمر أمريكي في مصر، مُشددًا على أن مبادرات الشركة في مصر ساهمت في إعطاء رسالة إيجابية عن قوة التعاون المصري الأمريكي، والتشجيع على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة.



وذكر السفير محمد الشناوي، أن اللقاء شهد استعراض ومتابعة أنشطة شركة "أباتشي" في مصر، وخططها لتوسيع وزيادة حجم أعمالها، استمرارًا للتعاون المُثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.



وأعرب رئيس شركة أباتشي، في هذا الصدد، عن اعتزازه بلقاء الرئيس مُجددًا، مُشيرًا إلى أهمية العلاقة التي تربط بين مصر والشركة في إطار برامج الشركة على المستوى الدولي.



وأكد "كريستمان"، تطلع شركة أباتشي لتعزيز جهود زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر العديد من الفرص لتحقيق اكتشافات جديدة.



وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال اللقاء أيضًا ما يتعلق بالموقف الخاص للبرنامج الاستكشافي للمناطق الجديدة التي تم إسنادها للشركة بالصحراء الغربية، مُؤكدًا استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لشركة أباتشي، بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مُعربًا عن تطلعه لقيام الشركة بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية في مصر.



