

كشفت وزارة النقل، نتائج تطوير البنية التحتية في قطاع النقل، والتي أدت إلى قفزات نوعية في التصنيفات العالمية للطرق والموانئ البحرية والجافة ومترو الأنفاق وخطوات كبيرة نحو النمو الاقتصادي الشامل.



وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن أحد أبرز النتائج الإيجابية لتنفيذ بنية تحتية عملاقة في مجال النقل، ارتفاع تصنيف مصر في عدد من المؤشرات العالمية المتعلقة بجودة الطرق، وكفاءة الموانئ البحرية، بما يعزز مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي ويجعلها دولة جاذبة للاستثمارات العالمية المختلفة.



وأوضح البيان أن خطى مصر تسارعت خلال 10 سنوات وبفضل المشروع القومي للطرق نحو بناء شبكة طرق قومية مترابطة ممتدة المحاور في مختلف محافظات الجمهورية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والنهوض بها وفقًا للمقاييس والمعايير العالمية، مما جعلها تقفز 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق لتحتل المركز 18 عالميًا.



وأدى تضافر تلك الجهود إلى تحقيق تطور يضمن سهولة الحركة والتنقل بشكل يساهم في تيسير حركة النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين حياة الإنسان المصري، إلى جانب خلق حالة من الانسياب المروري وزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق المختلفة، وخفض زمن الرحلات.



وتابع البيان: سبق وقدرت دراسات البنك الدولي أن التكاليف الاقتصادية للازدحام المروري بالقاهرة الكبرى يبلغ 8 مليارات دولار سنويًا عام 2010 بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة أن متوسط سرعة المركبات بمحاور القاهرة الكبرى تراوحت من 15 لـ40 كم/ ساعة، وفي حالة استمرار الحالة المرورية دون تطوير شبكة الطرق أو المترو لأصبحت السرعة في يومنا هذا 8 لـ10 كم/ ساعة.



وفي سياق متصل، فقد أظهر تقرير الشفافية الأول لمصر (1st BTR) خفضًا كبيرًا في الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة النقل في 2022 بمقدار13.2 مليون طن ثاني أكسيد كربون مكافئ بما يعادل 16% مقارنة بما هو متوقع في حالة عدم تنفيذ سياسات ومشروعات وزارة النقل منذ عام 2014، وذلك نتيجة خفض مسافات المسير وتقليل الازدحامات وخفض أزمنة الرحلات وبالتالي خفض استهلاكات الوقود.



وفي مجال النقل البحري، ومع تنفيذ وزارة النقل خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، تم إضافة 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناءً، وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليصبج إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم بأعماق تصل من 18-25 مترًا، وحواجز أمواج بطول 35 كم، وتعميق الممرات الملاحية مع جذب أكبر 6 خطوط عالمية (MSC , MEARSK. CMA CGM , HAPAG LOYED , EVERGREEN. COSCO)، أكبر 7 مشغلين عالميين بالإضافة إلى تنفيذ خطة شاملة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، فقد أدى ذلك إلى إحداث تطور شامل في التصنيفات العالمية لعدد من الموانئ المصرية الرائدة.



وقد حصل ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، بما يعكس مكانة الميناء كأحد أسرع الموانئ نموًا وأكثرها كفاءة على مستوى العالم.



كما احتل ميناء الإسكندرية المرتبة الـ90 ضمن قائمة One Hundred Container Ports لعام 2025 التي تُصدرها مؤسسة Lloyd’s List، والتي تُعد من أبرز المراجع العالمية في مجال النقل البحري وتداول الحاويات وهو ما يعكس مكانة ميناء الإسكندرية بين الموانئ الدولية الكبرى، ويؤكد نجاح خطط التطوير والتحديث التي تنفذها الدولة المصرية لتعزيز قدرات الميناء في استيعاب حركة الحاويات والبضائع، بما يواكب متطلبات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الحديثة.



وشهد الميناء خلال العامين الماضيين طفرة غير مسبوقة في حركة السفن وتداول البضائع، حيث ارتفعت كميات التداول إلى مستويات قياسية، فضلًا عن إدخال تقنيات حديثة لإدارة الأرصفة وساحات الحاويات، مما ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة على استيعاب السفن العملاقة، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع الشركاء والمستثمرين المحليين والدوليين، وعلى رأسهم مشغلي المحطات العالمية الذين ساهموا في رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية.



كما تعكف وزارة النقل حاليًا على استكمال مشروعات استراتيجية كبرى، أبرزها محطة "تحيا مصر 2 متعددة الأغراض" على رصيف 100 بميناء الدخيلة، فضلًا عن مشروع ميناء المكس والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للميناء مستقبلًا ليصبح ميناء الإسكندرية الكبير ومحورًا إقليميًا للتجارة واللوجيستيات بما يمهد الطريق نحو تقدم أكبر في التصنيفات العالمية خلال السنوات القادمة.



يذكر أنه قد سبق لمحطة حاويات دمياط دخول قائمة أفضل 100 محطة تداول حاويات في العالم لعام 2023، كما احتلت المركز الأول عالميًا من حيث نسبة التغيير في الإنتاجية بنسبة 60.2% وذلك وفقًا للتصنيف الصادر عن منظمة اللويدز الدولية Lloyd's List الصادر في أغسطس 2024.



كما حققت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحري والبرى والتابعة لوزارة النقل، إنجازًا دوليًا جديدًا بعد إدراج محطة حاويات دمياط ضمن قائمة أفضل 20 محطة حاويات على مستوى العالم، وفقًا لتقرير مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI 2024) الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر 2024، وجاءت محطة حاويات دمياط في المركز العاشر عالميًا من حيث التطوير والتحسن السنوي خلال عامي (2023 – 2024)، بعد تحقيق قفزة استثنائية بلغت (+86.7) نقطة، لترتفع إلى تقييم (-4.1) نقطة في عام 2024، متقدمة على عدد من المحطات العالمية الكبرى قياسًا على مؤشر البنك الدولي (Top 20 ports improvement in CPPI 2024/2023 - The Container Port Performance Index 2020 to 2024).



وفي مجال الموانئ الجافة وخدمات النقل البري والسكك الحديدية والمترو، فقد حصل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على جائزة "IJ Global" كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.



وحصلت محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة، على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وذلك طبقًا لـ"ENR" العالمية والتي تمنح هذه الجائزة لأفضل المشروعات وأكثرها تأثيرًا على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة حيث أن تلك المحطة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا والتي يتم تبادل الخدمة بها بين 6 وسائل نقل مختلفة، هي (محطة مترو ‏الخط الثالث - محطة للقطار الكهربائي الخفيف LRT‎ - محطة للسكك الحديدية "عدلي منصور - السويس" ‏- محطة السوبرجيت - الأتوبيس الترددي "عدلي منصور - السلام" - الأتوبيس الترددي "عدلي منصور - المطار")، بالإضافة إلى حصول الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة عام 2023 على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي للبنية التحتية، في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي.



