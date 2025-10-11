طارق فهمي: ترامب سيوقع اتفاق شرم الشيخ كضامن لعدم خرق إسرائيل للبنود

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع على الاتفاقية بصفته الشخصية ضامنًا لتنفيذ إسرائيل لجميع بنودها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في النهج الدولي تجاه التعامل مع الملف الفلسطيني.

وأضاف فهمي خلال مداخلته مع قناة "إكسترا نيوز" أن مصر لا تترك شيئًا للصدفة، مشيرًا إلى أن القاهرة بدأت تحركات دبلوماسية مكثفة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع أن هذه الجهود تهدف إلى الحصول على قرار من مجلس الأمن والأمم المتحدة يضمن عدم تملص إسرائيل من التزاماتها بموجب الاتفاق.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الرؤية المصرية تتضمن بعدًا داخليًا فلسطينيًا بالغ الأهمية، حيث أوضح أن القاهرة تخطط لترتيب حوار شامل بين جميع الفصائل الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف من هذا الحوار هو توحيد الصف الفلسطيني وتمهيد الطريق لمرحلة جديدة.

وأشار إلى الوضع الداخلي الفلسطيني، مشددًا على أن السلطة الفلسطينية تظل الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، مضيفًا أنها تواجه تحديات داخلية جسيمة تتطلب دعمًا عربيًا ودوليًا مكثفًا لتمكينها من استعادة دورها الفاعل في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة.