رئيس الوزراء يتفقد نادي وفندق بنها للقوات المسلحة للمدنيين والعسكريين

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، نادي وفندق بنها للقوات المسلحة للمدنيين والعسكريين، حيث كان في استقباله اللواء أمجد عبد ربه، مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة.

جاء ذلك في إطار جولته بمحافظة القليوبية اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وخلال جولته، في أرجاء النادي للتعرف على مختلف مكوناته، وتفقده نموذجًا للغرف الفندقية المجهزة، استمع رئيس الوزراء، إلى شرح من اللواء أمجد عبد ربه، الذي أشار إلى الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال داخل نادي وفندق بنها للقوات المسلحة المقام على نهر النيل، موضحًا أن من المقرر افتتاحه قريبًا، وإتاحة وتقديم مختلف خدماته للمدنيين والعسكريين.

وأضاف اللواء أمجد عبد ربه، أن نادي وفندق بنها للقوات المسلحة يضم مجموعة من المطاعم، والكافتيريات، وملاعب لعدد من الرياضات، وحمامات سباحة، والجيم، ومنطقة لألعاب الأطفال، وقاعة أفراح، هذا إلى جانب عدد من الغرف الفندقية المجهزة.

وفي ختام الجولة، أشار رئيس الوزراء، إلى أنه بافتتاح نادي وفندق بنها للقوات المسلحة سيصبح متنفسًا للمدنيين والعسكريين بمدينة بنها، هذا إلى جانب ما يقدمه من خدمات رياضية واجتماعية وترفيهية لقاصديه.

اقرأ أيضًا:

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025





تعرف على موعد شهر رمضان 2026





أجواء خريفية وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة



