رئيس الوزراء يتفقد مصنع "تي آند سي" للملابس الجاهزة



تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "تي آند سي" للملابس الجاهزة، في أثناء جولته اليوم بمحافظة القليوبية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.



واستمع رئيس الوزراء إلى عرض تقديمي من المهندس مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة "تي آند سي"، حول الشركة وتطورات أعمالها والتصدير والتوسعات المستقبلية، موضحًا ان شركة "تي آند سي" للملابس الجاهزة هي شركة "مصرية - تركية"، تأسست في عام 2010 بمدينة العبور، بنسبة 50% للشريك المصري و50% للشريك التركي، برأس مال قدرة 3.5 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت الإنتاج عام 2011 باستثمارات أولية بلغت نحو 14 مليون دولار، بينما وصل إجمالي رأس المال واستثمارات الشركة خلال العام الحالي إلى ما يقارب 70 مليون دولار.



وفي سياق متصل، أشار المهندس مجدي طلبة، إلى أن الشركة توفر حوالي 7200 وظيفة دائمة، ويصل حجم الإنتاج إلى 55 ألف قطعة يوميًا، ويجري العمل على زيادة الإنتاج إلى 75 ألف قطعة يوميًا في المرحلة المقبلة، بما يعادل حوالي 17 مليون قطعة سنويًا، موضحًا أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 120 مليون دولار بنهاية العام الحالي، وتسعى إلى الوصول إلى 200 مليون دولار من خلال التصدير بالكامل.



كما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة "تي آند سي" أن الشركة تعتمد على أحدث تقنيات التصنيع بهدف تعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، مؤكدًا أنه يتم تصدير كامل إنتاج الشركة بصورة منتظمة إلى أكثر من 50 دولة، حيث تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على نسبة 75% من صادراتها، بينما يتم تصدير 25% إلى دول أوروبا، وذلك لتزويد أبرز العلامات التجارية العالمية بمنتجاتها، فضلًا عن التنسيق مع الجامعة الأمريكية والبريطانية لتعزيز ارتباط التعليم بالصناعة.



وحول جهود الشركة في دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، أوضح "طلبة" أن الشركة أنشأت محطة حديثة لمعالجة المياه بقيمة 750 ألف يورو، بطاقة إنتاج تصل إلى 3 آلاف متر مكعب يوميًا، مستعينة بأحدث التقنيات المتقدمة في هذا المجال.



كما سلط الضوء على التزام الشركة بمبادئ التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، باستثمارات تقدر بنحو مليون دولار، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في العمليات الإنتاجية للشركة، بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإعادة تدوير بقايا الأقمشة وتحويلها إلى منتجات جديدة تُباع محليًا ويتم تصديرها للأسواق الخارجية.



وخلال جولته بالمصانع، تفقد رئيس الوزراء، المغسلة، حيث أكد رئيس مجلس إدارة شركة "تي أند سي"، أن المغسلة تُعد الأكبر في الشرق الأوسط والعالم من حيث التجهيزات والتوسعات، فضلًا عن تزويدها بأحدث المعدات من ماركات عالمية.



كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مراحل إنتاج الجينز والتي تضمنت (القص، التجهيز، والتجميع)، متفقدًا قسم الليزر الذي يُستخدم في ابتكار تصميمات متعددة على البنطلونات، واختتم الجولة بزيارة معمل اختبارات الجودة للبنطلونات الجينز، والذي يخضع المنتجات لحوالي 21 اختبارًا قبل المرحلة النهائية من التجهيز.



وقبل أن يختتم زيارته للمصنع، أجرى رئيس الوزراء، حوارًا وديًا مع إحدى عاملات خطوط الإنتاج بالمصنع، واستفسر منها عن مؤهلها ومقر إقامتها ومدى سهولة الانتقال من وإلى المصنع، حيث أكدت أن الشركة توفر بيئة عمل مناسبة للغاية.



