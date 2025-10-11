شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فاعليات "الاجتماع الحادي والتسعين لمجلس محافظي المجلس العالمي للمياه"، المنعقد اليوم السبت على هامش "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" المزمع انطلاقه غدًا الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ .

وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري والمجلس العالمي للمياه، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبَين في مجالات الإدارة المستدامة للمياه، وتدعيم تبادل المعرفة، وبناء القدرات، والتنسيق المشترك خلال الفاعليات الدولية الكبرى للمياه؛ مثل المنتديات العالمية للمياه، وتعزيز التدريب وتبادل الخبرات من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخيPACWA .

وتوجه سويلم بالتحية إلى لوي فوشون رئيس المجلس العالمي للمياه، وأعضاء مجلس المحافظين، وأعضاء المجلس العالمي للمياه، معربًا عن خالص تقدير مصر للمجلس العالمي للمياه على قيادته الراسخة في تعزيز الأجندة العالمية للمياه في مجالات وضع استراتيجيات إدارة المياه، والتمويل، والابتكار، والدبلوماسية المائية، بالإضافة إلى التعاون القوي بين المجلس والوزارة خلال أسبوع القاهرة للمياه .

وأضاف وزير الري أن مصر وباعتبارها عضوًا مؤسسًا في المجلس العالمي للمياه، قد عملت دائمًا على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية في قطاع المياه، هذا التعاون الذي تزايد خلال السنوات الأخيرة؛ مثل المشاركة المصرية النشطة والفعالة في المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي عقد في بالي إندونيسيا في شهر مايو ٢٠٢٤؛ حيث أسهم الخبراء المصريون في عدد واسع من الجلسات والمناقشات .

وانطلاقًا من الزخم الذي تحقق في المنتدى العالمي العاشر للمياه، فإن مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع المجلس العالمي للمياه خلال الإعداد للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية؛ حيث تحرص مصر على العمل عن كثب مع كل من المجلس والأشقاء بالمملكة العربية السعودية؛ لضمان نجاح هذا الحدث المهم في مسيرة الأجندة العالمية للمياه .

وأكد سويلم أن الأمن المائي لا ينفصل عن الأمن القومي في أية دولة، وأن التضامن والتعاون هما السبيلان الدائمان لمواجهة تحديات التعاون في أحواض الأنهار المشتركة وتغير المناخ، وأن يتم الالتزام بالعمل على تحويل الخطط والتعهدات إلى مشروعات حقيقية ومستدامة مع توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات .

وأشار سويلم إلى أن مصر تواجه فجوة متزايدة بين مواردها المائية المحدودة واحتياجاتها المتزايدة نتيجة النمو السكاني والتأثيرات المتسارعة لتغير المناخ، بالإضافة إلى ما يخص ملف المياه الدولية المشتركة، مما يؤكد الحاجة إلى وجود تعاون فعّال قائم على الالتزام بتطبيق القوانين الدولية المعنية بالمياه، مؤكدًا أن الأمن المائي هو ركيزة للاستقرار والازدهار والسلام، وأساس لتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة .

وأشار وزير الري إلى انطلاق النسخة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه غدًا الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ تحت شعار "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم؛ لدفع الأجندة المشتركة في مجال المياه، حيث تركز أجندة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي (التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، البنية التحتية المستدامة) .

