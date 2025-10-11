تعرف على موعد شهر رمضان 2026

كتب- عمرو صالح:

كشفت الحسابات الفلكية، أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا، الموافق 2026 ميلاديًا، سيكون يوم الخميس 19 فبراير 2026.

ويعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية حول الأرض، ويتكون من 12 شهرًا تبدأ بالمحرّم وتنتهي بذي الحجة.

ويُعد هذا التقويم المرجع الرسمي لتحديد المناسبات الدينية في العديد من الدول العربية والإسلامية، بعد أن أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بدايةً للتقويم الهجري.

