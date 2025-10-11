إعلان

تعرف على موعد شهر رمضان 2026

كتب : مصراوي

07:30 ص 11/10/2025

تعرف على موعد شهر رمضان 2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمرو صالح:
كشفت الحسابات الفلكية، أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا، الموافق 2026 ميلاديًا، سيكون يوم الخميس 19 فبراير 2026.

ويعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية حول الأرض، ويتكون من 12 شهرًا تبدأ بالمحرّم وتنتهي بذي الحجة.

ويُعد هذا التقويم المرجع الرسمي لتحديد المناسبات الدينية في العديد من الدول العربية والإسلامية، بعد أن أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بدايةً للتقويم الهجري.

اقرأ أيضاً:

صورة - رئيس الجمهورية السابق يحضر جنازة شقيقة إبراهيم محلب بمسجد الشرطة

قبل انتخابات البرلمان.. توجيه عاجل من التعليم بشأن المدارس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شهر رمضان 2026 البحوث الفلكية معهد الفلك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة