دي القدرة المصرية.. أديب يعلق على مشهد خليل الحية في شوارع شرم الشيخ

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مشهد القيادي في حماس خليل الحية في شوارع شرم الشيخ يظهر قدرة مصر وجيشها، قائلاً: "دول أبناء مصر، دول الجيش المصري ودي القدرة المصرية"، مشيراً إلى أن اسم مصر موجود بلا صواريخ وبلا أي شيء، لأن القوة ليست فقط في السلاح بل في "إحساس القوة والوجود".

وتابع أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" أن مصر أثبتت قوتها على مدى عامين، مؤكداً: "لم يصل لك أحد، انت قوي وقادر، أنت قافل حدودك، أنك واخد بالك".

وأشار مقدم "الحكاية"، إلى التطور الإيجابي في الموقف الدولي تجاه مخطط التهجير، قائلاً: "النهارده ترامب قال إن فكرة إخراج الفلسطينيين من غزة انتهت"، موضحاً أن هذا الموقف جاء نتيجة جهود مصرية واضحة مع الدول الإقليمية.

وأكد أديب: "مصر بتبيع حد، أنا هبيعك النهارده ازاي وليه؟ وفي مقابل إيه؟"، مشدداً على أن "لنا كرامة، لنا شرف، لنا احترام".

وأشار أديب إلى الدور الإنساني لمصر في استقبال الجرحى الفلسطينيين، قائلاً: "مصر والأردن هتشيل عدد من الجرحى وعدد من الأطفال"، معربًا عن اعتزازه بالتضامن الشعبي المصري مع الفلسطينيين حتى في أبسط الأشياء مثل إرسال قصص الأطفال.