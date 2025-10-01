إعلان

هيئة الكتاب تشارك بأكثر من 1700 إصدار في معرض دمنهور للكتاب

كتب : محمد شاكر

09:47 م 01/10/2025

الهيئة المصرية العامة للكتاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد شاكر:


تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة من معرض دمنهور للكتاب، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع محافظة البحيرة، والمقرر افتتاحه غدًا الخميس 2 أكتوبر، ويستمر حتى 11 من الشهر نفسه، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.


وتأتي مشاركة الهيئة هذا العام مميزة وثرية، حيث تعرض في جناحها الخاص أكثر من 1700 عنوان من أحدث وأبرز إصداراتها، تغطي مختلف فروع المعرفة، من الأدب والفكر والتاريخ والفلسفة، مرورًا بكتب الطفل والعلوم الاجتماعية، وصولًا إلى الترجمات والدراسات النقدية والكتب التراثية، بما يعكس الدور الريادي للهيئة كأكبر ناشر عربي وأقدم مؤسسة ثقافية معنية بنشر الكتاب وإتاحته للقارئ بسعر مناسب.


وأكدت الهيئة أن مشاركتها في معرض دمنهور تأتي في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر المعرفة في مختلف أنحاء الجمهورية، والوصول بالكتاب إلى كل قارئ، دعمًا لمشروع العدالة الثقافية، لافته إلى أن المعرض يمثل فرصة حقيقية لأبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة للتواصل مع أحدث الإصدارات، واقتناء الكتب التي تلبي اهتمامات مختلف الشرائح العمرية والفكرية.


ومن المقرر أن يشهد المعرض برنامجًا ثقافيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورشًا فنية للأطفال، بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين والباحثين والفنانين، إلى جانب أنشطة موجهة للأسرة والطفل تسعى إلى غرس حب القراءة وتعزيز الوعي المجتمعي.


ويأتي تنظيم المعرض استكمالًا لخطة وزارة الثقافة الرامية إلى إقامة معارض للكتاب في مختلف المحافظات، بعد النجاحات التي حققتها هذه التجارب في السنوات الماضية، سواء على مستوى الإقبال الجماهيري أو على صعيد تنشيط الحركة الثقافية.


ويُنتظر أن يحظى جناح الهيئة بإقبال كبير من جمهور معرض دمنهور، خاصة مع تنوع الإصدارات وتقديمها بأسعار مناسبة، إضافة إلى طرح إصدارات مشروع مكتبة الأسرة، الذي يحظى دائمًا بترحيب واسع من القراء.


اقرأ أيضاً:


بعد إصابة 4 طلاب.. ما إجراءات "مدرسة الألسن" لمواجهة مرض "HFMD"؟




وزير التعليم العالي يبحث مع "DAAD" تعزيز التعاون


بقايا أشجار تعيق حركة دخول وخروج تلاميذ مدرسة بأكتوبر.. وتحرك من "التعليم"








لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة المصرية العامة للكتاب فعاليات الدورة الثامنة معرض دمنهور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة