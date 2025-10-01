هيئة الكتاب تشارك بأكثر من 1700 إصدار في معرض دمنهور للكتاب

كتب- محمد شاكر:



تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة من معرض دمنهور للكتاب، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع محافظة البحيرة، والمقرر افتتاحه غدًا الخميس 2 أكتوبر، ويستمر حتى 11 من الشهر نفسه، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.



وتأتي مشاركة الهيئة هذا العام مميزة وثرية، حيث تعرض في جناحها الخاص أكثر من 1700 عنوان من أحدث وأبرز إصداراتها، تغطي مختلف فروع المعرفة، من الأدب والفكر والتاريخ والفلسفة، مرورًا بكتب الطفل والعلوم الاجتماعية، وصولًا إلى الترجمات والدراسات النقدية والكتب التراثية، بما يعكس الدور الريادي للهيئة كأكبر ناشر عربي وأقدم مؤسسة ثقافية معنية بنشر الكتاب وإتاحته للقارئ بسعر مناسب.



وأكدت الهيئة أن مشاركتها في معرض دمنهور تأتي في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر المعرفة في مختلف أنحاء الجمهورية، والوصول بالكتاب إلى كل قارئ، دعمًا لمشروع العدالة الثقافية، لافته إلى أن المعرض يمثل فرصة حقيقية لأبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة للتواصل مع أحدث الإصدارات، واقتناء الكتب التي تلبي اهتمامات مختلف الشرائح العمرية والفكرية.



ومن المقرر أن يشهد المعرض برنامجًا ثقافيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورشًا فنية للأطفال، بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين والباحثين والفنانين، إلى جانب أنشطة موجهة للأسرة والطفل تسعى إلى غرس حب القراءة وتعزيز الوعي المجتمعي.



ويأتي تنظيم المعرض استكمالًا لخطة وزارة الثقافة الرامية إلى إقامة معارض للكتاب في مختلف المحافظات، بعد النجاحات التي حققتها هذه التجارب في السنوات الماضية، سواء على مستوى الإقبال الجماهيري أو على صعيد تنشيط الحركة الثقافية.



ويُنتظر أن يحظى جناح الهيئة بإقبال كبير من جمهور معرض دمنهور، خاصة مع تنوع الإصدارات وتقديمها بأسعار مناسبة، إضافة إلى طرح إصدارات مشروع مكتبة الأسرة، الذي يحظى دائمًا بترحيب واسع من القراء.



