كتب - محمد سامي:

صدَّق الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الجامعيين (ذكور، إناث) خريجي الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة؛ الحاصلين على (البكالوريوس، الليسانس) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية؛ للإعلان عن التخصصات المطلوبة للدفعة الجديدة .

أولاً: التخصصـات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الامتياز :

بالنسبة للطلبة الذكور تشمـل كليات ( طب الأسنان، الطب البيطري، الصيدلة) ، وبالنسبة للطالبات الإناث (رئيسات تمريض)، ويشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2025 والسنوات السابقة له؛ شرط التقيد بالسن، وأن يكون حاصلاً على المؤهل بتقدير جيد فأعلى، وألا تزيد السن في 1/1/ 2026 على (26) سنة، وتكون مدة الدراسة عامًا دراسيًّا (ميلاديًّا)، ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية .

ثانيًا: التخصصات الهندسية المطلوبة

وتشمل تخصصات (كهرباء قوى، كهرباء اتصالات، كهرباء حواسب، ميكانيكا قوى، ميكانيكا سيارات، ميكانيكا طيران، كيميائية، مدني، عمارة، بحرية)، ويسمح التقدم لخريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويشترط أن يكون حاصلاً على المؤهل عام 2025 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، وأن يكون حاصلاً على المؤهل بتقدير مقبول فأعلى، وألا تزيد السن في 1/1/ 2026 على (25) سنة، وتكون مدة الدراسة عامًا دراسيًّا (ميلاديًّا).

ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية .

التخصصات المطلوبة من الكليات الأخرى للحاصلين على البكالوريوس/ الليسانس من الذكور فقط :

وتشمل الكليات الآتية :

1- العلوم من تخصصات (كيمياء، كيمياء مزدوجة، بيولوجي، ميكروبيولوجي، جيولوجيا، فيزياء، جيوفيزياء ).

2- الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي (ويسمح التقديم لخريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).

3- الحقوق والتجارة (محاسبة فقط)، والزراعة، والتربية الرياضية، وعلم نفس، وعلم اجتماع، وخدمة اجتماعية، وإعلام وصحافة، وتربية موسيقية، وفنون تطبيقية (نحت)، وفنون جميلة (نحت)، وعلاج طبيعي.

4- اللغات من تخصصات (إنجليزي- فرنسي- عبري- عربي- إسباني- ألماني- صيني- تركي- روسي-كوري- اللغة الأردية).

ويشترط في التخصصات المطلوبة أن يكون حاصلاً على المؤهل عام 2025 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، وأن يكون حاصلاً على المؤهل بتقدير جيد فأعلى، وألا تزيد السن في 1/1/2026 على (26) سنة لكليات العلاج الطبيعي فقط و(24) سنة لباقي الكليات، وتكون مدة الدراسة عامًا دراسيًّا (ميلاديًّا)، ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية .

الشروط العامة للقبول

أن يكون الطالب/ الطالبة ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين جنسيات متعددة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه/ عليها بعقوبة جنائية أو جناية مخلة، وأن يكون الطالب/ الطالبة يتمتع بالسمعة الجيدة والسلوك المستقيم، وألا يكون الطالب/ الطالبة قد استقال أو فصل تأديبيًّا من أي (كلية- معهد)، وألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية (للذكور)، وألا يقل الطول عن (170 سم) للذكور و(155 سم) للإناث، وأن يكون الطالب/ الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة، وأن يجتاز الطالب/ الطالبة بنجاح التقييمات البدنية، وأن يؤدي الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة (للذكور) في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر دون تردد، ومن أول مرة في زمن لا يزيد على 3 ثوانٍ من إصدار الأمر بالقفز، وأن يجتاز الطالب/ الطالبة بنجاح التقييمات النفسية المختلفة والاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة)، ويجتاز الطالب/ الطالبة الاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار، وأن يتقدم الطالب/ الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بضوابط التقدم للأكاديمية، مع التأكيد أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول صحيحة طوال فترة الوجود بالأكاديمية.

وأن يكون الطالب/ الطالبة حاصلًا على المؤهل الجامعي (البكالوريوس، الليسانس) من الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة فقط، وليس المعاهد العليا أو الأكاديميات عدا خريجي كليتي (الهندسة، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)، ويسمح للضباط الاحتياط والمكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًّا التقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط، وأن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بارتداء الزي العسكري المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن ويتعهدن بإقرار كتابي بذلك، علماً بأن المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو اضغط هنا

وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو ( اضغط هنا ) اعتباراً من يوم السبت الموافق 04/10/2025 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 14/10/2025، وسيتم فتح باب سحب الملفات من الأكاديمية بالكيان العسكري اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 06 /10 /2025 وحتى يوم الخميس الموافق 16/10/2025 .