

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى القاهرة الجديدة، يرافقه الدكتور أحمد عمر، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وفريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، بهدف رصد أي تحديات أو أوجه قصور والعمل على حلها فورًا.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة شملت تفقد أقسام الاستقبال، العظام، العزل، الجراحة، العيادات الخارجية، الرعاية المركزة، الغسيل الكلوي، قسطرة القلب، الصيدلية، المطبخ، وغرف التدريب والسلامة والصحة المهنية.



وخلال الزيارة، رصد نائب الوزير عدة ملاحظات، منها غياب مسؤولي الاستقبال والمدير المناوب وعدد من الفريق الطبي، وتدني مستوى النظافة ومكافحة العدوى، تكدس في الأقسام، نقص في الأدوية، واستخدام غرفة التدريب كمخزن، بالإضافة إلى تعطل ماكينتين للغسيل الكلوي وعدم وضوح خط سير العمليات بغرفة القسطرة.



وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير استمع إلى شكاوى المرضى، بما في ذلك تعنت أفراد الأمن وغياب أطقم التمريض في بعض الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.



كما وجه برفع كفاءة مكتب دخول المرضى، تشديد إجراءات التعقيم، مراجعة عقود الصيانة والنظافة والأمن، وحصر جميع النواقص لتلافيها.



وأكد نائب الوزير استياءه من المستوى العام للمستشفى، ووجه بإحالة أطقم الاستقبال والطوارئ وكافة المتغيبين بدون اذن للتحقيق، مع إصدار تعليمات برفع كفاءة المستشفى.



كما أجرى اتصالًا بالدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لإرسال لجنة برئاسة نائب رئيس الأمانة لمتابعة الملاحظات ومعالجتها.



واختتم «عبدالغفار» بالتأكيد على التزام وزارة الصحة والسكان بتحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان تقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية.







