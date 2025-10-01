

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، على أن يستأنف المجلس جلساته غدًا الخميس.



وجاء القرار عقب إعلان رئيس المجلس إحالة رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة العامة، لدراستها واتخاذ ما يلزم في شأنها.



ودعا المستشار جبالي اللجنة العامة للانعقاد بعد 20 دقيقة من رفع الجلسة العامة اليوم، لبحث تفاصيل اعتراض رئيس الجمهورية على مواد القانون، تمهيدًا لعرض ما تنتهي إليه على المجلس.







