مصر تدعو لوحدة أفريقية في التحول الطاقي وتستهدف 65% متجددة بـ2040

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر شريك نشط وفعال في دفع مسيرة التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية (APUA)، يمثل شهادة على نضج الوعي الأفريقي وتجسيدًا للإرادة المشتركة، وإعلانًا عن العزيمة الجماعية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل طاقة مستدام.

وقال عصمت، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قوة أفريقيا تكمن في وحدتها وتنوعها، وإن مصر لديها تجربة ناجحة في قطاع الكهرباء مستعدة لتبادلها مع الأشقاء الأفارقة، مشيرًا إلى أن التحول الطاقي لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن مصر تبنت استراتيجية طاقة طموحة حتى عام 2040 تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 وأكثر من 65% بحلول 2040، بجانب برامج لرفع كفاءة الاستهلاك بنسبة 18%، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء شهد نقلة نوعية من خلال مشروعات كبرى في مجالات الطاقة المتجددة وتطوير شبكات النقل والتوزيع، فضلًا عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر وتحفيز الاستثمار فيه.

وشدد وزير الكهرباء على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مشروعات الربط الكهربائي وتطوير البنية التحتية والشبكات الذكية، وتبني آليات تمويل مبتكرة مثل التمويل الأخضر، وبناء القدرات البشرية وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، مؤكدًا أن أفريقيا تملك إمكانيات هائلة غير مستغلة في الطاقة المتجددة وثروة بشرية قادرة على قيادة عملية التحول الطاقي.

واختتم عصمت كلمته بالتأكيد على ضرورة العمل المشترك لبناء نظام طاقة أفريقي موحد أكثر مرونة واستدامة، يضمن الأمن الطاقي ويعزز التنمية الاقتصادية ويضع القارة في موقع الريادة عالميًا.