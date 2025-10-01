عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة مباحثات ثنائية مع السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة بدولة قطر، على هامش القمة العالمية السادسة للصحة النفسية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.



تناول اللقاء تعزيز التعاون الصحي بين البلدين ودعم القطاع الصحي في قطاع غزة.

ناقش الوزيران المستجدات المتعلقة بإدخال المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والجهود المشتركة لدعم النظام الصحي هناك. كما استعرض اللقاء تبادل الخبرات في مجالات التغطية الصحية الشاملة والمبادرات الصحية، حيث أشاد الجانب القطري بالإنجازات المصرية في هذا المجال.

وتطرق النقاش إلى الاستفادة من التجربة القطرية الرائدة في إدارة المستشفيات والمنشآت الصحية من خلال مؤسسة حمد الطبية، التي تدير 15 مستشفى، إلى جانب خدمات الإسعاف، الرعاية الصحية المنزلية، ومرافق الرعاية المطولة. كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في التطبيب عن بُعد، مكافحة الأمراض المنتشرة، تطوير الرعاية الصحية الأولية، الطب الوقائي، الترصد الوبائي، وتحسين نظم الرعاية العلاجية.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي الصحة في مصر وقطر بما تشمله من مجالات تعاون متعددة، حيث تتمثل في دعم منظومة مستشفيات المحاكاة والتعاون في تطويرها، إلى جانب تعزيز الشراكة في مجال الطب الرياضي من خلال مستشفى «أسبيتار» للطب الرياضي وجراحة العظام، فضلًا عن تبادل ونقل الخبرات في مجالات الطب الدقيق والتشخيصي.

وأكد الوزيران على أهمية تبادل الخبرات في إدارة الأزمات الصحية والجوائح، وتطوير ميكنة الخدمات الصحية والتحول الرقمي. كما استعرضا التجارب الناجحة للبلدين في القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الدقيقة، مؤكدين التزامهما بتعزيز التعاون في كافة المجالات الصحية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن تقديره للجهود القطرية في دعم القطاع الصحي، مشددًا على حرص مصر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع قطر لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.