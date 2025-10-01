كتبت- داليا الظنيني:

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان أن الخطة الأمريكية المقترحة للصراع في الشرق الأوسط، والمنسوبة للرئيس السابق دونالد ترامب، تتكون من 20 نقطة وتحظى باهتمام كبير من المحللين الغربيين أكثر من الجهات الرسمية. وأشار إلى أن غياب التفاصيل الدقيقة حول المواعيد وآليات التنفيذ يثير العديد من التساؤلات عربياً.

وأوضح رشوان، خلال لقاء في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الخطة مرت بمراحل تطور واضحة، مرجحاً وجود نسختين رئيسيتين: واحدة قبل قمة الدوحة والأخرى بعدها. واعتبر أن النسخة الأولى كانت تحمل "بصمات" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافتقرت إلى الفهم العميق لطبيعة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأشار رشوان إلى أن قصف إسرائيل لقطر في 9 سبتمبر، وما تلاه من انعقاد القمة العربية الإسلامية، شكل نقطة تحول جوهرية في الرؤية الأمريكية. ولفت الانتباه إلى أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة تضمن تهديدات واضحة لم تتلقَ إسرائيل أي رد رسمي عليها حتى الآن.

وذكر أن هذا الموقف العربي الموحد، بالتزامن مع التلويح بإلغاء اتفاقات "أبراهام" (التي كانت تعد إنجازاً لإدارة ترامب)، دفع الرئيس الأمريكي إلى إعادة تقييم موقفه.

وأضاف رشوان أن ترامب أدرك أن المعلومات التي تصله عبر نتنياهو قد لا تعكس الحقيقة الكاملة، فبدأ بفتح قناة اتصال مباشرة مع دول عربية وإسلامية، وهو تحرك غير تقليدي في التعامل الأمريكي مع المنطقة ككتلة موحدة.

وأوضح أن ترامب عقد اجتماعاً مع ثماني دول (خمس عربية وثلاث إسلامية)، وهو ما يمثل بداية التحول في ملامح الخطة الجديدة. ودلل على هذا التحول بتصريحات ترامب "غير المتوقعة" بعد الاجتماع، حين قال: "لن أسمح بضم الضفة الغربية"، الأمر الذي خالف كل التوقعات السابقة.

واعتبر ضياء رشوان أن هذه التطورات تكشف عن تأثير مباشر وفاعل للموقف العربي على السياسات الأمريكية في المنطقة، وهو ما بدأ ينعكس تدريجياً في بنود الخطة المتداولة حالياً.

