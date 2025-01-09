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وزير الثقافة يكشف إقامة حفل إنشاد ضخم بجامعة الأزهر فى هذا الموعد

01:55 ص الخميس 09 يناير 2025

الدكتور أحمد فؤاد هنو

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن دور وزارة الثقافة يكمن في التنسيق بين الحكومة والأدوات التنفيذية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن وزارة الثقافة تندمج مع الاتحادات والنقابات بهدف متابعة الأعمال المختلفة.

وأشار إلى أن الوعي مسئولية جماعية وليست مسئولية مؤسسة واحدة، وهناك أكثر من هيئة مسئولة عن ذلك كوزارات الأوقاف والشباب والتربية والتعليم والتعليم العالي.

وتابع: نتواصل مع الأزهر والكنيسة من خلال فعاليات لزيادة الوعي للمواطنين، وتم عقد لقاء كبير داخل الكنيسة مع الأطفال من خلال عدة أنشطة فنية، فضلا عن إقامة عروض مسرحية متنوعة داخل جامعة الأزهر.

وأكد أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وافق على إقامة حفل إنشاد داخل جامعة الأزهر بحضور المنشد محمود التهامي خلال شهر رمضان المقبل.

وأكمل: العمل الثقافي له قدرة كبيرة على جذب السياحة، ونتطلع لإقامة حفلات ثقافية في البر الغربي ومعبد الكرنك لتحقيق الجذب السياحي.

وأعلن الوزير، أنه سيتم افتتاح قصر الثقافة في مركز إخميم بمحافظة سوهاج خلال شهرين على الأقل، معقبًا: «لدينا قناعة بأن التحرك لا بد أن يكون أفقيا وليس رأسيا».

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