أول زيارة ميدانية لوزير التموين إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة -تفاصيل

إطلاق آليات فورية للتعاون بين الأزهر و"الإعلاميين" لحماية المجتمع من الشائعات

كتب- محمد سامي:

أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أول زيارة ميدانية إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وفي سياق التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان توافر السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين.

وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق له الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وفي حضور كل من: حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

وشملت الزيارة تفقد مشروعات الجهاز الاستراتيجية؛ بما في ذلك الأنشطة الزراعية الحديثة، ومشروعات الصوامع المتطورة لتخزين الحبوب، والثلاجات المخصصة لحفظ المنتجات الزراعية والغذائية، وأشاد الوزير بالبنية التحتية المتقدمة للجهاز، التي تسهم في تعزيز كفاءة التخزين وضمان استدامة الإمدادات الغذائية.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ بهدف إنشاء مجمع صناعي للزيوت بمدينة السادات.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن خطة استراتيجية لتكوين احتياطيات آمنة من السلع الاستراتيجية؛ مثل القمح والزيوت، لتلبية احتياجات المواطنين لفترات زمنية طويلة، بما يحقق استقرار الأسواق.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن التنسيق بين وزارة التموين والجهاز يمثل نموذجًا للشراكة الناجحة بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لدعم منظومة الأمن الغذائي، من خلال تكوين احتياطيات استراتيجية آمنة، وتأكيد استمرارية دور الوزارة المهم والحيوي في تنفيذ منظومة الدعم السلعي بشقَّيها؛ الخبز والتموين، وضمان كفاءة جميع حلقات التداول وسلاسل الإمداد.

وشدد فاروق على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو تحقيق الاستقرار في الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية للمواطنين، مشيدًا بالدور الذي تلعبه المشروعات القومية، مثل جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، في تعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان توافر الاحتياجات الأساسية.

تأتي هذه الزيارة كجزء من رؤية الوزارة لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية متطلبات الأمن الغذائي للمواطنين.

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