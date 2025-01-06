وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية الجديد

كتب- محمد صلاح:

يترأس المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الآن، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد دويدار، رئيس هيئة المحطات النووية وقيادات الهيئة بالعباسية.

يحضر الاجتماع عدد من قيادات الهيئة، وذلك بهدف مناقشة آخر التطورات والمستجدات.

وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور محمد دويدار، مدير مشروع محطة الضبعة النووية، رئيسًا للهيئة، خلفًا للدكتور أمجد الوكيل، بعد مسيرة استمرّت 7 سنوات ونصف.

اقرأ أيضًا:

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين"

أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

للمرة الأولى.. "القابضة للكهرباء" تعلن عن شغل وظيفة رئيس قطاع "الضبطية القضائية"