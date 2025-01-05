المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المتعلقة بتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية.

ومن المقرر أن تناقش اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، طلب مقدم من النائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.

وأكدت النائبة في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، أن الله حبا مصر بالعديد من المميزات والثروات، قائلة: مصر بموقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.

وأشارت إلى أنه مع اتجاه الدولة نحو التنمية لبناء الجمهورية الجديدة، فإن تنمية وحسن استغلال الثروات الطبيعية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية خاصة وأن مصر تزخر بثروة معدنية متنوعة يصنف بعضها على أنه نفيس ونادر تقام عليه العديد من الصناعات المتطورة، الأمر الذي يستلزم العمل على حسن استغلال تلك الثروة وتنميتها واكسابها قيمة مضافة بما يعظم الدخل القومي ومن ثم تحقيق تنمية الاقتصاد المصري.