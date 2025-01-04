برلماني: السلام والتعاون والتنمية ركائز مصر في التعامل مع قضايا إفريقيا

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وأوغندا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي، الذي أعاد إحياء علاقة مصر بمحيطها الإفريقي، من خلال تعزيز التعاون المشترك واستكشاف آفاق أرحب للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الدولتين، ويعكس الدور المحوري للبلدين في القارة الإفريقية، وخاصة في سياق تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل.

وقال "محسب"، في بيان السبت، إن الموضوعات التي تم مناقشتها في الاتصال الأخير بين الرئيسين المصري والأوغندي، تعكس مبادئ التعامل المصري مع قضايا القارة السمراء التي تنبع من الرؤية التاريخية والاستراتيجية، وترتكز على تعزيز التعاون والسلام والاستقرار في المنطقة، حيث تعمل مصر بكل جدية على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية، مثل مشروعات الربط الكهربائي والنقل، فضلًا عن تشجيع التعاون في مجالات الزراعة والمياه والصناعة لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأضاف أن الاتصال تناول أيضًا استضافة أوغندا لقمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية، حول البرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية، حيث أكد الرئيس ضرورة صياغة سياسات إفريقية تدعم الصناعات الزراعية، وتعزز تمكين صغار المزارعين والنساء والشباب من خلال تسهيل حصولهم على التمويل والقروض الميسرة للوصول إلى الأسواق وتيسير التجارة، فضلًا عن تعزيز استخدام التقنيات الرقمية لمواكبة التطور المتزايد في هذا المجال.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاتصال تطرق إلى مناقشة الجهود المصرية لدعم الأمن والاستقرار بالقارة، موضحًا أن مصر لعبت دورًا مهمًا للحد من الصراعات، وساهمت في تقديم حلول تحفظ وحدة الدول وسلامة أراضيها، حيث تلتزم مصر بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة في حل النزاعات.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت جهودًا مصرية مكثفة لتنسيق الجهود مع منظمات مثل الإيجاد ومبادرات القرن الإفريقي لحل الصراعات الإقليمية، فضلًا عن المساهمة في جهود حفظ السلام، حيث تشارك مصر بفعالية في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في القارة الإفريقية، وتعمل على تقديم الدعم الفني واللوجستي للجهود الدولية والإقليمية الرامية لإعادة الإعمار والاستقرار.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية الدور الذي لعبته مصر في دعم وحدة السودان وسلامته، من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية المختلفة، والدفع نحو وقف إطلاق النار، مع التأكيد على أهمية حماية الشعب السوداني من ويلات الحرب وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية، فضلا عن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار، في دول القرن الإفريقى، والتأكيد على استقلال وسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

كما شدد النائب، على أن رؤية مصر في التعامل مع قضايا القارة ترتكز على السلام والتعاون والتنمية المشتركة.

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