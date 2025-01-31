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25 صورة لمشاركة الأحزاب والقوى الشعبية في الوقفة التضامنية أمام معبر رفح

09:08 م الجمعة 31 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
  • عرض 25 صورة
    أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام معبر رفح
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كتب-عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

شارك عدد من الأحزاب السياسية والقوى الوطنية في أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تعبيرًا عن رفضهم للمخططات التي تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

تأتي الوقفة في وقت حساس للغاية، إذ يتصاعد الحديث عن محاولات لتغيير الوضع الجغرافي في قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية من خلال نقل أهالي القطاع لدول الجوار، الأمر الذي يرفضه الشعب المصري والشعوب العربية بشكل عام.

كما شهدت الوقفة حضور كبير للمواطنين من مختلف محافظات مصر ليعبروا عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات طمس هويتهم ودفن القضية الفلسطينية خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها مصر والأردن بفتح حدودهما لاستقبال أهالي غزة.

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الأحزاب والقوى الشعبية الوقفة التضامنية أمام معبر رفح مقترح ترامب لتهجير غزة أكبر وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تصفية القضية الفلسطينية
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