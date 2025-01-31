صلاح حسب الله: مصر لن تكون وطنًا بديلًا للفلسطينيين حفاظًا على قضيتهم

كتب- حسن مرسي:

أكد النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق لمجلس النواب، أن مصر لن تكون وطنًا بديلًا للفلسطينيين، وذلك حفاظًا على قضيتهم العادلة ودفاعًا عن حقوقهم المشروعة.

خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح حسب الله، أن الموقف المصري الرافض لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو المملكة الأردنية الهاشمية يعكس التمسك بالثوابت وعدم التفريط في أي شبر من الأراضي الفلسطينية.

وأشار حسب الله إلى أن رد فعل مجلس النواب، إلى جانب الموقف الشعبي والسياسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، يعكس بوضوح الموقف الثابت للدولة المصرية، والذي جسّده الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحاته الرسمية الأخيرة.

وأكد أن تصريحات رئيس مجلس النواب حول هذا الملف استندت إلى تأكيدات الرئيس السيسي بأن حدود مصر خط أحمر، وأن أي حلول تتجاوز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هي حلول غير مقبولة على الإطلاق.

وأوضح النائب السابق أن مصر ترفض فكرة تهجير الفلسطينيين ليس رفضًا لهم، بل دفاعًا عن قضيتهم وحفاظًا على حقوقهم المشروعة في أرضهم.

وأكد أن الموقف المصري يعبر عن رؤية واضحة تجاه القضية الفلسطينية، تقوم على التمسك بالثوابت ورفض أي محاولات لتصفية القضية أو انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.