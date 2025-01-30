شبورة مائية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مطروح وتمتد إلى الإسكندرية.

وأشارت الأ رصاد إلى نشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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