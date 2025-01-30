"تنسيقية الشباب" تدعم موقف الرئيس السيسي برفض محاولات تهجير الفلسطينيين

كتب- محمد نصار:

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرفض الصريح والتام لأي مشاريع تهجير للشعب الفلسطيني أو أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية بما يهدد الأمن القومي العربي وينذر بعدم استقرار المنطقة وبمزيد من امتداد الصراع.

وأكدت التنسيقية، في بيان الخميس، أن تصريحات الرئيس السيسي تعبر عن إيمان ويقين جموع الشعب المصري بالدور المصري الثابت والتاريخي منذ بداية القضية الفلسطينية، واستمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، ووقوف الشعب المصري خلف قيادته السياسية دعمًا لموقفها الثابت ورفضًا لكل محاولات التهجير بأي شكل من الأشكال وتصفية القضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، شددت التنسيقية، على أنه من خلال ذراعها الدبلوماسي وقنوات التواصل مع البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر ومن خلال دور نواب التنسيقية في التواصل مع المحافل البرلمانية، فإنها تعمل على مواجهة مخطط التهجير القسري للفلسطينيين والدفع نحو الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو 1967.

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