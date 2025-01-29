مدبولي: نستهدف تحفيز المصريين بالخارج على الاستثمار في العقارات

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه فيما يخص تصدير العقارات، فببساطة شديدة إزاي نشجع غير المصريين على شراء العقارات داخل الدولة المصرية ويكون له فائدة كبيرة بأن الأجنبي عندما يأتي يقيم بهذه الوحدة لفترات زمنية ويدفع ويستثمر بالعملة الصعبة، ومجرد وجوده جزء من السياحة التي نستهدف زيادتها، وهذا له مردود إيجابي.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا الأمر مرتبط بآليات معينة، لأن أي أجنبي علشان يشتري وحدة داخل أي دولة، بيكون عايز حاجات معينة يطمن عليها، زي سهولة تسجيل الوحدة، والحوافز التي يمكن أن تقدمها الدولة له فيما يخص الإقامة وبعض الإجراءات وهذا هو ما نعمل عليه.

وقال رئيس الوزراء:"مصر أصبح لديها حرفية شديدة وقدرة هائلة في إنشاء الوحدات ولديها مخزون عقاري كبير جدًا، ونستهدف الضوابط التي من شأنها تحفيز غير المصريين على شراء الوحدات داخل مصر وإنهم يأتون إلى مصر ويستثمروا في هذا المجال وهذا ما نعمل عليه وعندنا أفكار كثيرة في هذا الموضوع"

وأضاف أن الحكومة تعمل على حزمة من الأفكار والمشروعات التي تهدف إلى تشجيع المصريين في الخارج على استثمار أموالهم في البلد بالعملة الصعبة.

وتابع: يهمنا كدولة أن هذه الموارد الدولارية تدخل المؤسسات المصرفية المصرية، وهي ملك للشركات الخاصة التي تستثمر ولكن مجرد دخولها الدولة المصرية هو إيراد للدولة.

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