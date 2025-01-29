الكتاب بـ"جنيه".. إقبال كبير بمعرض الكتاب على 10 كتب قيِّمَة -تفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

تشهد إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة إقبالًا واسعًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ حيث تطرح مجموعة من الكتب القَيِّمَة بسعر جنيه واحد فقط، مما أثار دهشة وسعادة الزوار.

وتضم القائمة عددًا من العناوين المميزة؛ منها: "سري نورا بذاكرتي"، "انطباعات"، "رقصة الذبيحة"، "صباح الخير"، "أنغام بها صمم"، "سكة سفر"، "أتجول كأني ما زلت حرا"، "انكسار النموذج في السرد"، "غيطان البوح"، "الدراما الإذاعية".

وأكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أن هذه الكتب تحظى بإقبال كبير من رواد المعرض، معبرًا عن سعادة الجمهور بتوفير كتب ذات قيمة ثقافية بسعر رمزي.

وأضاف المصدر أن الكثير من الزوار لا يصدقون في البداية أن هذه الإصدارات متاحة بهذا السعر؛ مما يجعلها فرصةً مميزةً لمحبي القراءة والاقتناء بأسعار في متناول الجميع.

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