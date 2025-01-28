مستشار رئيس البورصة لمصراوي: تنظيم فعاليات داخل معرض الكتاب لزيادة الوعي المالي

كتب- أحمد الجندي:

أكد أيمن طه، مستشار رئيس البورصة المصرية، استمرار مشاركة البورصة في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام السادس على التوالي، بهدف تعزيز الوعي المالي لدى الجمهور.

وفي تصريحاته الخاصة لـ"مصراوي"، أوضح طه أن الجناح المخصص للبورصة في المعرض يضم مجموعة من المطبوعات والكتيبات التي تشرح المفاهيم الأساسية لسوق الأوراق المالية والبورصة، مشيراً إلى أن هذه المواد موجهة لمختلف الفئات العمرية، بدءًا من الشباب وحتى الفئات الأكبر سناً، بهدف نشر الثقافة المالية وتعريف الجمهور بآليات الاستثمار في سوق المال.

وأضاف طه أن البورصة نظمت مجموعة من الفعاليات والمسابقات داخل الجناح لتحفيز الزوار على التفاعل، وزيادة معرفتهم بأسواق المال بطريقة ممتعة وتعليمية.

وأشار إلى أن الجناح يضم عددًا من شركات السمسرة التي استوفت شروط المشاركة، حيث تقدم هذه الشركات خدمات توضيحية للزوار المهتمين بالاستثمار، كما يشرح ممثلو شركات السمسرة الإجراءات اللازمة لدخول سوق البورصة، ويقدمون معلومات عملية لمن يرغب في التعرف على كيفية الاستثمار بشكل واقعي ومباشر.

واختتم طه تصريحاته بالتأكيد على أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات الكبرى، نظرًا لدورها المحوري في نشر الثقافة المالية وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار في سوق المال، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

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