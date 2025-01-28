"الجبهة الوطنية": مراجعة التوكيلات استعدادًا للتقدم للجنة شؤون الأحزاب

كتب- محمد نصار:

أعلن عاصم الجزار، رئيس الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، تحت التأسيس، ووكيل المؤسسين، أن اللجنة القانونية للحزب تعكف حاليا على مراجعة جميع التوكيلات الشعبية تمهيدًا للتقدم بأوراق الحزب للجنة شؤون الأحزاب وتدشين حزب الجبهة الوطنية رسميًا.

وأشار "الجزار"، في بيان صادر عن الحزب، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحزب انتهى بالفعل من إعداد لائحته الداخلية فيما يتواصل العمل لإعداد برامج الحزب والتي تتضمن رؤية شاملة تتناسب مع طموحات ومتطلبات المصريين.

وأضاف عاصم الجزار، أن الإقبال الشعبي غير المسبوق على تحرير التوكيلات لحزب الجبهة الوطنية عكس وعي الشعب المصري وإيمانه العميق برسالة الحزب وأهدافه التي تتناغم مع تطلعات المصريين وتلبي احتياجاتهم.

وأشاد بالتفاعل الكبير من المصريين بمختلف فئاتهم في تحرير التوكيلات منذ اللحظة الأولى للإعلان عن حزب الجبهة الوطنية وهو ما يعد دليلًا على اضطلاعهم بمسؤولياتهم الوطنية وإدراكهم لأهمية المساهمة في بناء مستقبل أفضل للوطن.

وأكد عاصم الجزار، أن هذا الحراك الشعبي يعزز من مسؤولية حزب الجبهة الوطنية وأعضائه على تقديم الأفضل للوطن والمواطن في المرحلة المقبلة.

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