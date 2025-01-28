لأول مرة.. تفاصيل مشاركة إمارة الفجيرة بالإمارات في معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- أحمد الجندي:

قال ناصر اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، إن مشاركة إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي لأول مرة؛ بهدف تسليط الضوء على المقومات الثقافية والفنية لإمارة الفجيرة، ضمن استراتيجية واضحة تسعى نحو ريادة الثقافة والفنون والآداب.

وأشار اليماحي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الإمارة تضم العديد من المراكز والمؤسسات المعنية بالثقافة والفنون؛ مثل هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ودار راشد، ودار المحيط، والمكتب الإعلامي، وأكاديمية الفنون، وبيت الفلسفة، والتي تسهم جميعها في الترويج لإمارة الفجيرة كمركز ثقافي متميز.

وأضاف ناصر اليماحي أن تصميمات جناح الفجيرة في المعرض مستوحاة من المشاركات السابقة؛ حيث تم اختيار أفضل تصميمات وتطبيقها بالتعاون مع شركة مصرية، لافتًا إلى أن التصميم يتميز بجاذبيته وابتكاره، مشيرًا إلى أن الجناح يشهد العديد من الفاعليات والأنشطة التي تعكس ثراء المشهد الثقافي والفني في الإمارة.

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