لم يعد حار جاف صيفًا ودافئ ممطر شتاء.. الأرصاد: ندرس تغيير توصيف مناخ مصر

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك دراسة تجري حاليًا لتغيير توصيف مناخ مصر القديم، حيث كان هذا التوصيف يشير إلى أن مناخ مصر حار وجاف في الصيف، ودافئ وممطر في الشتاء.

وأوضحت "غانم"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحالة المناخية في مصر قد تغيرت عن الماضي، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة التوصيف الجديد للطقس في البلاد، مع إمكانية تعديل هذا التصنيف بناءً على النتائج، مؤكدة أنه لا يوجد حتى الآن توصيف محدد تم الاتفاق عليه بشكل نهائي، وأنه يجرى بحساب حالة الطقس خلال الـ50 عامًا الماضية والمقبلة.

حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

فيما يتعلق بحالة الطقس خلال الأيام القادمة، قالت الدكتورة منار غانم إن البلاد ستشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، مع ارتفاع في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الطبيعية.

وأشارت إلى أن مصر ستتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما سيؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، موضحة أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 20 إلى 22 درجة مئوية، بينما ستتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 10 إلى 11 درجة مئوية خلال ساعات الليل.

أضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار وجود الشبورة المائية الكثيفة خلال الأيام المقبلة، بينما ستكون فرص الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، ومتوسطة في محافظة مطروح.

كما أوضحت غانم أن حالة الطقس في فصل الشتاء لهذا العام تختلف عن السنوات الماضية، حيث كان الشتاء في العام الماضي دافئًا، لكن هذا العام كانت درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في معظم أيام شهر يناير، نتيجة تأثير مرتفع جوي.

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