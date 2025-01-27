كتب- عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الأتية أبرز المعلومات عن الدكتور حسين محمد أحمد عيسى عضو اللجنة الإستشارية:

* عضو مجلس إدارة بنك فيصل الاسلامي المصري.

* عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.

* مستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون المالية والاقتصادية

* رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المالية المصرية للصكوك السيادية.

* عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية.

* رئيس الأمانة الفنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

* منسق المجلس التخصصي الرئاسي للتنمية الاقتصادية.

الخبرات المهنية:

* أستاذ المحاسبة والمراجعة تجارة عين شمس.

* عميد تجارة عين شمس في ٢٠٠٧ .

* نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب في ٢٠١١.

* رئيس جامعة عين شمس في ٢٠١٢.

* رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في ٢٠١٦.

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