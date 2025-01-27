ننشر السيرة الذاتية للدكتور شريف هشام محمد الخولي عضو اللجنة الإستشارية

كتب-عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الدكتور شريف هشام محمد الخولي

* الشريك والمدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة "أكتيس" للاستثمار المباشر.

* عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

* عضو المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والعديد من الشركات والمؤسسات المالية الرائدة في مصر والشرق الأوسط.

الخبرات المهنية:

* يعمل كأستاذ تمويل (زائر) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

* تخرج الدكتور شريف الخولي في كلية الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ٢٠٠٠، ثم حصل على شهادة الماجستير (مع مرتبة الشرف) في تخصص التمويل والتنمية الاقتصادية من جامعة لندن في عام ٢٠٠٣، وحصل على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة لندن عام ٢٠٠٩.

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