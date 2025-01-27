ننشر السيرة الذاتية للدكتور مدحت نافع عضو اللجنة الإستشارية المتخصصة

كتب- عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة.

ومن المقرر عقد اللجنة أول اجتماعاتها غدًا مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدًا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات الدكتور مدحت محمد أنور محمد نافع.

- رئيس مجلس إدارة شركة العربية للسبائك.

- رئيس مجلس إدارة شركة " ستريم إيجي".

- أستاذ الاقتصاد بجامعة النيل، وعضو هيئة تدريس بكل من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومعهد البحوث والدراسات العربية.

- يعمل كخبير استشاري التمويل والتنمية المستدامة والحوكمة في عدد من المشروعات الممولة من مؤسسات دولية وإقليمية في مصر وبعض الدول العربية.

- شغل منصب مساعد وزير التموين والتجارة لأعمال تطوير الشركات ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

الخبرات المهنية:

- شغل عضوية مجلس إدارة العديد من الجهات مثل: شركة مدينة دمياط للأثاث، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، وشركة حلوان للأسمدة، وكان رئيسا للجنة المراجعة في الشركة ذاتها.

- حاصل على الدكتوراة بتقدير امتياز في علم الاقتصاد من كلية " الاقتصاد والعلوم السياسية" بجامعة القاهرة.

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