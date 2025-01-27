برلمانى يطالب بتوجيه رسالة للكونجرس بعد تصريحات ترامب

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بتوجيه رسالة للكونجرس الأمريكي لتحديد موقفه من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل الفلسطيين إلى مصر والأردن.

وأثار اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من على متن طائرة "إير فورس وان"، بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى بعض الدول العربية المجاورة، وتحديدا الأردن ومصر، حالة من الاستنكار والرفض.

وقال الشرقاوي في كلمته بالجلسة العامة اليوم، إن "هذه التصريحات العبثية التي بدت وكأنها غير مدروسة إلا أنها تعبر عن موقف ثابت للإدارة الأمريكية الصهوينية في مشروعات الصهيونية التوسعية".

وأضاف الشرقاوي: "نعرف أن هذا هو المخطط القديم الجديد في ذهن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى المشروع التوسعي في الوطن العربي وسيناء.

وقال: "لكننا نؤمن وبقوة أننا أقلية ومعارضة وطنيين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها أننا مصطفون صفًا واحدًا خلف قيادتنا السياسسة وقواتنا المسلحة في أي وقت وحين وفي مثل هذه الظروف التي صدر فيها هذه التصريحات العبثية من الرئيس الأمريكي".

وتابع "هذا قدر مصر، مصر الكبيرة التي تبحث عن إخوانها العرب في هذه اللحظة"، وشدد على ضرورة وجود موقفًا عربيًا موحدًا معبرًا عن الإرادة العربية في رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، واختتم "ما لم نقبله وسط الحرب لن نقبله بعد وقف إطلاق النار".

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