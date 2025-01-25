رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء في نص البرقية: يطيب لي أن أتقدم باسمي واسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. والتي شرّف فيها المولى عز وجل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، برحلته المعجزة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومنه عرج به إلى السماوات العلا ليريه من آياته الكبرى، في رحلة ربانية دلت لنا على حب الخالق جل شأنه لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى العظيمة لندعو الله عز وجل أن يوفقكم في رسالتكم السامية، وأن يديم نعمة الأمن والخير والرخاء والنماء على مصرنا الغالية، وأن يعيد هذه الذكرى على فخامتكم وعلى الشعب المصرى وكافة المسلمين وشعوب العالم بالسلام والوئام.

اقرأ أيضًا:

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سياحي وداخلية وتضامن.. الفئات الممنوعة من أداء الحج 2025