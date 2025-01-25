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انتصار السيسي تهنئ رجال الشرطة بعيدهم: تضحياتكم نبراس للأمان والاستقرار

11:15 ص السبت 25 يناير 2025

السيدة انتصار السيسي

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كتب- محمد نصار:

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التحية والتهنئة لرجال الشرطة في عيدهم.

وقالت انتصار السيسي، عبر حسابها على "فيسبوك": تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة البواسل في عيدهم، درع مصر وحماتها.

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: تضحياتكم نبراس للأمان والاستقرار.. كل عام وأنتم فخر الوطن.

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