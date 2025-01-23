وفاة الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامى

كتب- عمرو صالح:

توفى منذ قليل، الكاتب الصحفى أحمد عطية صالح رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي، الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم.

وكتب أيمن عبدالمجيد عضو نقابة الصحفيين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى دار البقاء، الصديق العزيز الكاتب الصحفي القدير أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي إثر أزمة قلبية مفاجئة تغمده الله برحمته وأسكنة فسيح جناته".

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