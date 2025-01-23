وزراء الثقافة والتعليم والأوقاف يتفقدون أجنحة معرض الكتاب

كتب-محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

انطلقت منذ قليل، فعاليات افتتاح الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وأسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، والمفتي، وقيادات وزارة الثقافة، ونخبة من المثقفين والإعلاميين.

وتفقد وزير الثقافة عددًا من الأجنحة المشاركة في المعرض، ومن أهمها أجنحة القوات المسلحة والشرطة والأزهر الشريف وجناح سلطنة عمان ضيف شرف معرض الكتاب.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور، في الساعة العاشرة صباح غد الجمعة 24 يناير.

كما يتم اليوم تدشين مبادرة المليون كتاب، بالإضافة إلى تدشين تطبيق "كتاب" في الساعة الخامسة مساءً.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030.

وتقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير 2025، بمشاركة واسعة من دور نشر محلية ودولية، إلى جانب برنامج غني ومتنوع من الفعاليات الثقافية والفنية.

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ5 جنيهات، ويمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

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