مدبولي يلتقي رئيس صندوق "تمكين" البحريني خلال مشاركته في منتدى "دافوس"

كتب- محمد سامي و أحمد الجندي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" البحريني، وذلك في أثناء مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" بسويسرا

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، و عبد الله عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.

وفي مُستهل اللقاء، نقل رئيس مجلس الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وتحياته للأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لاستقبال ولي العهد البحريني في مصر في أقرب فرصة ممكنة، لافتا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومنوهًا إلى تطلعه لتوثيق التعاون بين الجانبين، خاصةً مع انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء، على أن مصر تسعى دائما لتعميق التعاون مع الأشقاء العرب وتحقيق الأمن والاستقرار، مشددا على أن أمن واستقرار منطقة الخليج العربي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

فيما نقل الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، معربًا عن تطلعه لزيادة أطر التعاون في كافة المجالات.

وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، تطلع ولي العهد البحريني لزيارة مصر وتعميق التعاون المشترك، مُعربا عن عمق تقدير صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي ولي العهد لمصر ودورها العربي في تحقيق الأمن والاستقرار.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية توثيق التعاون بين الجانبين في ضوء التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، وتداعياتها الاقتصادية على دول المنطقة.

كما دار نقاش حول الجهود المصرية بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ كافة مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم الدعم الإنساني اللازم له.

وأعرب رئيس الوزراء في ختام اللقاء عن خالص تمنياته لحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيقة بالأمن والاستقرار، وأن يحفظ المولى عز وجل البلاد من كل سوء.

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