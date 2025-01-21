بدأ من معرض نجف.. تفاصيل حريق العقار رقم 15 بالموسكي -صور

كتب- محمد نصار:

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بمعرض نجف بالعقار رقم 15 بحارة الفرن درب البرابره بحي الموسكي دون إصابات أو وفيات، وجار أعمال التبريد.

وبحسب بيان صادر عن محافظة القاهرة، قبل قليل، كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمعرض نجف بالدور الثاني بالعقار رقم 15 المكون من 4 أدوار امتد إلى الدور الثالث، ثم سطح المبنى الخلفي للعقار.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وقرر إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

اقرأ أيضًا:

"شمال الدلتا" للكهرباء تعلن حاجتها لشغل وظيفة قيادية - (التفاصيل)

أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تفاصيل اختبارات 20 ألف عامل مرشحين للعمل في موسم الحج والعمرة 2025